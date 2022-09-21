Каким получился второй сезон «Судьба: Сага Винкс»

На прошлой неделе на стриминговом сервисе Netflix вышел второй сезон сериала «Судьба: Сага Винкс» — в этот раз нас обрадовали не шестью, а семью сериями по 54 минуты каждая. Какими же получились новые эпизоды?

Фото: tlum.ru tlum.ru

Тлум.Ру разбирается, сумели ли создатели учесть свои предыдущие ошибки, стали ли Винкс более похожими на свою анимационную версию и как развивается сюжет? Читаем в обзоре — без спойлеров.

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О чём новый сезон?

Студенты Алфеи пытаются понять, как смириться с произошедшим и научиться жить под гнётом новой директрисы Розалинды. После исчезновения сожжённых и Фары Даулинг, Сол Сильва, опекун Ская, был взят под стражу — феям придётся понять, как спасти его и избавиться от новой, куда более серьёзной угрозы. Феи по всей школе пропадают по ночам, и никто не знает, куда они деваются.

Что нам показали?

В новом сезоне ввели не только Флору, которую играет Паулина Чавес. Она теперь входит в основной состав Клуба Винкс и играет большую роль для сюжета — вместе с другими девчонками девушка разгадывает тайны Алфеи и ищет пропавших фей. Флора получилась именно такой, какой мы её представляем — нежной, романтичной, она верит в любовь и старается убедить остальных открыть свои сердца этому чувству.

Кроме Флоры каст сериала пополнился ещё рядом ключевых персонажей: это Грей, специалист, влюблённый в Аишу (и это взаимно), Себастьян, выпускник Алфеи, который помогает феям свергнуть Розалинду, и множество других второстепенных героев. Правда, некоторые любимые персонажи покинули Алфею в середине сезона — неизвестно, покажут ли нам их ещё.

Больше чувств

Магия — это чувства, как гласит канон сериала. И их тут действительно много — речь не только о любви, но и о других. Печаль, предательство, невозможность поделиться чувствами, радость от воссоединения, страх. Герои ощущают множество самых противоречивых эмоций, и они отлично показаны в сериале.

Интрига сохраняется

На протяжении сезона трудно понять, кто прав, а кто виноват — зрители постоянно узнают новые детали о героях, те, кто казались злодеями, оказываются положительными персонажами. Блум стремится узнать, кто её настоящие родители и каков источник её силы, Розалинда старается укрепить власть, а всему Клубу Винкс приходится искать пропавших фей и узнавать, кто стоит за магическими преступлениями.

Канон тоже на месте

Если вы переживали, что в сериале «Судьба: Сага Винкс» не хватает духа оригинальных фей, то второй сезон вас приятно удивит. Помимо Флоры там хватает и других пасхалок: например, Музе сделали причёску, куда больше схожую с каноничной, а фамилия одного из героев (тут без спойлеров!) — Валтор! Ничего не напоминает?

Создатели шоу учли свои предыдущие ошибки и прислушались к зрителям. Винкс теперь одеваются более ярко и миленько — конечно, коротких блестящих топиков в духе нулевых нам не показали, зато гардеробы фей стали более разнообразными. А ещё показали три новых трансформации. Да и фанатам пары Ривен/Муза новый сезон точно придётся по душе.

Больше информации о феях

Создатели не побоялись немного сместить фокус с Блум (чего почти не происходило в мультсериале) и дать нам больше информации о других феях. Почему Муза так устала от своей магии, что даже не против потерять её? Из какой семьи родом Аиша и почему она такая серьёзная? Точно ли Беатрикс настолько злая, какой кажется? Кто такая Терра и готова ли она открыться перед подругами? Это всё — и не только — показали зрителям во втором сезоне, и это очень радует, ведь шоу называется «Судьба: Сага Винкс», а не «Судьба: Сага Блум».

Много магии

Несмотря на то, что зрителей обделили уроками магии, колдовства тут действительно много. На горизонте маячат кровавые ведьмы, кто-то крадёт у учеников способность к магии, а у Блум появляется Огонь дракона. И главным героиням, и взрослым феям приходится прибегать не только к прямому чародейству, но и к особенным артефактам — побольше о них зрители узнают во втором сезоне. Ну и об атмосфере не забывают — конечно, Алфея выглядит очень современной, старинные фолианты с заклинаниями всё равно присутствуют.

Что нужно знать перед просмотром?

Во-первых, сериал всё ещё 18+, и в новом сезоне таких сцен даже больше. Он точно не для юных фанатов анимационного шоу, ведь там показывают откровенные моменты, употребление горячительного и не только, и многие другие вещи, не предназначенные для детских глаз.

Во втором сезоне много смертей и крови — такого в мультсериале не показывали, но именно это делает происходящее таким откровенным.