Состоялась премьера сериала "Андор"

На стриминговой платформе Disney+ появились три первых эпизода сериала "Андор" по вселенной "Звездных войн". Длительность каждой серии составляет не более 42 минут.

Первый сезон будет состоять из 12 эпизодов, также запланирован второй сезон, который станет последним и будет предварять события "Изгоя-один".