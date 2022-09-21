Состоялась премьера сериала "Андор"

На стриминговой платформе Disney+ появились три первых эпизода сериала "Андор" по вселенной "Звездных войн". Длительность каждой серии составляет не более 42 минут.
Сериал "Андор" стал спин-оффом фильма "Изгой-один. Звездные войны: Истории".
Шоу, сочетающее жанр космического вестерна с элементами шпионского триллера, выйдет на стриминговом сервисе Disney+.
Первый сезон будет состоять из 12 эпизодов, также запланирован второй сезон, который станет последним и будет предварять события "Изгоя-один".