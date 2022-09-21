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2 часа назад

Сериал «Корона» вошел в тройку лидеров по просмотрам во время траура по Елизавете II

Inc-News

Сериал «Корона» вошел в тройку лидеров по просмотрам во время траура по Елизавете IIВо всем мире интерес к фильму о королевской семье вырос в разы.

«Корона» вошел в тройку лидеров по просмотрам во время траура по Елизавете II
Фото: Inc-NewsInc-News

После смерти британской королевы Елизаветы II создатели сериала «Корона» приостановили съемочный процесс в знак траура.Тем не менее, ранее не блиставший проект неожиданно обрел популярность, число зрителей увеличилось в несколько раз.

Зрители начали не только смотреть последние серии, но и пересматривать сериальные события давно минувших дней.Например, первый сезон «Короны» и вовсе запрыгнул на третью строчку топе Netflix, набрав более сорока миллионов просмотров за несколько дней.

Близко к первому подобрался и второй сезон, набравший шестнадцать миллионов просмотров и расположившийся на седьмом месте рейтинга. Ранее ни первого, ни второго сезона по просмотрам не было даже в двадцатке.

Сериалы,Елизавета II,Netflix,
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