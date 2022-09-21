«Корона» вошел в тройку лидеров по просмотрам во время траура по Елизавете II

Сериал «Корона» вошел в тройку лидеров по просмотрам во время траура по Елизавете IIВо всем мире интерес к фильму о королевской семье вырос в разы.

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После смерти британской королевы Елизаветы II создатели сериала «Корона» приостановили съемочный процесс в знак траура.Тем не менее, ранее не блиставший проект неожиданно обрел популярность, число зрителей увеличилось в несколько раз.

Зрители начали не только смотреть последние серии, но и пересматривать сериальные события давно минувших дней.Например, первый сезон «Короны» и вовсе запрыгнул на третью строчку топе Netflix, набрав более сорока миллионов просмотров за несколько дней.