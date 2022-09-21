Состоялась премьера сериала «Андор» по вселенной «Звёздных войн» на Disney+

Новый сериал по вселенной «Звёздных войн» вышел на стриминговом сервисе Disney+. Новые серии «Андора» будут выходить по средам до 23 ноября.
В сериале рассказывается история Кассиана Андора, который впервые появился в фильме «Изгой-один».
Главный герой оказывается вовлечённым в растущее восстание против Империи. Он сталкивается с разными опасностями, обманом и интригами. События в сериале – это приквел «Изгоя-один».
«Андора» уже высоко оценили критики, которые отметили, что сериал стал хорошим новым началом для франшизы.