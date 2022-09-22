Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
2 часа назад

Сериал про «Сканеров» Кроненберга снимет сценарист «Чёрного зеркала» Бриджес для HBO

runews24.ru

Бриджес будет исполнять роль шоураннера проекта, сценариста и продюсера. Режиссёром и вторым продюсером станет Ян Деманж, известный по работе над «Страной Лавкрафта».

Сериал про «Сканеров» снимет сценарист «Чёрного зеркала»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Издание The Hollywood Reporter пишет, что сериал по «Сканерам» будет выпущен на телеканале HBO. Дата релиза и актёрский состав пока не сообщаются.

Известно, что в новом шоу главными героями станут две женщины. Их будут преследовать люди-сканеры, которые хотят поработить их.

Люди с телепатическими и телекинетическими способностями собираются установить господство над всем миром.

Сериалы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители