Сериал про «Сканеров» снимет сценарист «Чёрного зеркала»

Бриджес будет исполнять роль шоураннера проекта, сценариста и продюсера. Режиссёром и вторым продюсером станет Ян Деманж, известный по работе над «Страной Лавкрафта».

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Издание The Hollywood Reporter пишет, что сериал по «Сканерам» будет выпущен на телеканале HBO. Дата релиза и актёрский состав пока не сообщаются.

Известно, что в новом шоу главными героями станут две женщины. Их будут преследовать люди-сканеры, которые хотят поработить их.