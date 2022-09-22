Документальный сериал "Дедлайн" выйдет 1 октября

Премьера документального сериала Евгения Григорьева "Дедлайн", героями которого стали люди пожилого возраста, состоится в онлайн-кинотеатре Kion 1 октября, в Международный день пожилых людей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Kion в четверг.
"Герои проекта - обычные люди, добившиеся успеха в жизни, несмотря на свой возраст. Производством занимается кинокомпания "Первое кино" при поддержке Института развития интернета. Премьера сериала "Дедлайн" состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Kion 1 октября", - сообщили в пресс-службе.
Представители Kion уточнили, что героями проекта, разрушающего стереотипы о возрасте и старшем поколении, стали люди старше 60 лет, которые "не хотят расставаться с мечтами и карьерными амбициями из-за седых волос и цифры в паспорте".
"Документальный сериал "Дедлайн" исследует тему счастливой и полной жизни в зрелом, преклонном возрасте, которая в обществе считается не то чтобы табуированной, однако обсуждается мало. Вокруг преклонного возраста витает множество стереотипов, которые проект тонко и талантливо подвергает сомнению", - рассказал продюсер сериала, генеральный директор МТС Медиа/Kion Игорь Мишин.
Действие сериала разворачивается в агентстве для моделей в преклонном возрасте. Выбирая героев, авторы ориентировались не на внешность и успех в карьере, а на нетривиальные истории и оригинальные способы проживать жизнь, отметили в пресс-службе. В частности, героями проекта стали начавшая заниматься стендапом в 74 года Ирина Белышева, модели Маргарита Никулина и Антонина Медведева, глиняный мастер Виктор Сосновцев, создатель модельного агентства, работающего исключительно с пожилыми людьми, Игорь Гавар и другие.
"Идея проекта пришла ко мне вместе с Марусей Саяпиной. Так сложилось, что и у меня, и у Маруси рано не стало одного из родителей, и у нас не было перед глазами чувственного, естественного опыта старения человека. А наш третий возраст тоже уже не за горами. И мы оттолкнулись от личных переживаний и стали размышлять на темы этих страхов, исследовать тему", - рассказал режиссер сериала Евгений Григорьев.