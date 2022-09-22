Документальный сериал "Дедлайн" выйдет 1 октября

"Идея проекта пришла ко мне вместе с Марусей Саяпиной. Так сложилось, что и у меня, и у Маруси рано не стало одного из родителей, и у нас не было перед глазами чувственного, естественного опыта старения человека. А наш третий возраст тоже уже не за горами. И мы оттолкнулись от личных переживаний и стали размышлять на темы этих страхов, исследовать тему", - рассказал режиссер сериала Евгений Григорьев.