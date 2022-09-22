Премьера "Дедлайна" состоится 1 октября

Премьера документального сериала «Дедлайн» состоится в онлайн-кинотеатре KION 1 октября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе платформы.

В центре сюжета — история нескольких людей 60+, которые сумели добиться успеха несмотря на свой возраст. Героями фильма стали Борис Кудряшов, Маргарита Никулина, Антонина Медведева, Юрий Тарасов, Ирина Белышева, Виктор Сосновцев, Игорь Гавар. Режиссер — Евгений Григорьев.

Модель без комплексов Медведева, подиумный герой Кудряшов, начавшая заниматься стендапом в 74 года Белышева, меломан и поклонник Серебряного века Тарасов, а также создатель модельного агентства, работающего исключительно с пожилыми людьми, Гавар — эти истории раскрываются в проекте.