HBO покажет эксклюзивные материалы по сериалу The Last Of Us

8 ноября стриминговая платформа HBO в рамках празднования своего 50-летия пообещала показать эксклюзивные материалы по новому сериалу «The Last Of Us». Об этом говорится на сайте WarnerMedia.

Предположительно, зрителям покажут трейлер, кадры со съемок, интервью с актерами и другие эксклюзивные материалы. Фанаты франшизы предполагают, что ролик по сериалу представят немного раньше — 26 сентября, так как в оригинальной видеоигре заражение опасным вирусом произошло именно в этот день.