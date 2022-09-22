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1 час назад

HBO покажет эксклюзивные материалы по сериалу The Last Of Us

Газета.Ruиещё 1

8 ноября стриминговая платформа HBO в рамках празднования своего 50-летия пообещала показать эксклюзивные материалы по новому сериалу «The Last Of Us». Об этом говорится на сайте WarnerMedia.

HBO покажет эксклюзивные материалы по сериалу The Last Of Us
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Предположительно, зрителям покажут трейлер, кадры со съемок, интервью с актерами и другие эксклюзивные материалы. Фанаты франшизы предполагают, что ролик по сериалу представят немного раньше — 26 сентября, так как в оригинальной видеоигре заражение опасным вирусом произошло именно в этот день.

Ранее HBO Max показал тизер-трейлер нового сериала по игре «The Last of Us» с Педро Паскалем и Беллой Рамси в главных ролях.

Сериалы,Педро Паскаль,
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