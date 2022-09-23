Вышел пятый эпизод сериала по «Властелину колец»

Сегодня на сервисе Prime Video состоялась премьера пятого эпизода сериала «Властелин колец: Кольца власти». До финала первого сезона осталось всего ничего.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Когда выйдут последние три серии?

Шестая серия — 30 сентября

Седьмая серия — 7 октября

Восьмая серия — 14 октября

События шоу разворачиваются во Вторую эпоху Средиземья, за тысячелетия до событий «Хоббита» и «Властелина колец». В сериале показывают эпоху, когда были сформированы союзы и силы, королевства процветали и разорялись.