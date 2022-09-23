Винс Гиллиган снимет новый сериал с Рэй Сихорн в главной роли

Согласно сведениям сетевых источников, стриминговая платформа Apple TV + собирается снять два сезона нового многосерийного фильма, режиссером и исполнительным продюсером которого выступит Винс Гиллиган, являющийся создателем легендарного сериала «Во все тяжкие».
На данный момент детальные сведения касаемо сюжета и сценария неизвестны, однако известно, что главную роль в данном кинопроекте будет исполнять звезда киноленты «Лучше звоните Солу» (сериал является спин — оффом «Во все тяжкие») Рэй Сихорн.
Также пока что засекречено и название будущего сериала, известно только то, что режиссер отойдет от криминальной тематики и снимет нечто более приземленное.
Напомним, что сериал «Во все тяжкие» выходил с 2008 по 2013 год, сыскав огромную популярность по всему миру и любовь зрителей. В 2018 году также был выпущен двухчасовой фильм «Во все тяжкие: Эль Камино», завершающий историю одного из ключевых персонажей вселенной — Джесси Пинкмана (Аарон Пол).