Культовому российскому сериалу «Бригада» исполняется 20 лет 23 сентября

23 сентября 2002 года на телеэкранах нашей стране был впервые показан многосерийный фильм “Бригада”, который в последующем получил статус культовой “гангстерской сагой” России.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Главных актеров данный проект сделал супер узнаваемыми знаменитостями. С момента премьеры картины миновало вот уже два десятка лет. За этот период главные действующие лица легендарного многосерийного фильма отлично преуспели в профессиональном плане и, разумеется, с течением времени изменились и внешне.