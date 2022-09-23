Культовому российскому сериалу «Бригада» исполняется 20 лет 23 сентября

23 сентября 2002 года на телеэкранах нашей стране был впервые показан многосерийный фильм “Бригада”, который в последующем получил статус культовой “гангстерской сагой” России.
Главных актеров данный проект сделал супер узнаваемыми знаменитостями. С момента премьеры картины миновало вот уже два десятка лет. За этот период главные действующие лица легендарного многосерийного фильма отлично преуспели в профессиональном плане и, разумеется, с течением времени изменились и внешне.
Сергею Безрукову, который исполнил в “Бригаде” роль Саши Белого, уже 48 лет, самым взрослым из четверых друзей является Владимир Вдовиченков, которому 51 год. Павлу Майкову (Пчела) и Екатерине Гусевой (супруга Саши Белого) по 46, Дмитрию Дюжеву (Космос) — 44 года.