Актер из "Игры престолов" снимется в приквеле сериала "Йеллоустоун"

Британский актер Джером Флинн примет участие в приквеле сериала "Йеллоустоун" "1923". Об этом сообщает Variety. Актер сыграет упрямого шотландского лидера местных овцеводов - Баннера Крейтона. Режиссер приквела - Тейлор Шеридан.

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"1923" расскажет о другом поколении семьи Даттонов. Действие сериала развернется в начале двадцатого века, когда пандемии, историческая засуха, конец сухого закона и Великая депрессия поразили горный запад. Премьера сериала запланирована на декабрь 2023 года. В настоящее время производство проекта проходит в Монтане.