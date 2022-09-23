Актер из "Игры престолов" снимется в приквеле сериала "Йеллоустоун"

Британский актер Джером Флинн примет участие в приквеле сериала "Йеллоустоун" "1923". Об этом сообщает Variety. Актер сыграет упрямого шотландского лидера местных овцеводов - Баннера Крейтона. Режиссер приквела - Тейлор Шеридан.
"1923" расскажет о другом поколении семьи Даттонов. Действие сериала развернется в начале двадцатого века, когда пандемии, историческая засуха, конец сухого закона и Великая депрессия поразили горный запад. Премьера сериала запланирована на декабрь 2023 года. В настоящее время производство проекта проходит в Монтане.
В ролях — Хелен Миррен, Харрисон Форд, Брэндон Скленар, Даррен Манн, Мишель Рэндольф, Джеймс Бэдж Дэйл, Марли Шелтон, Брайан Джерати, Джулия Шлэпфер. Флинн наиболее известен по роли наемника Бронна в сериале "Игра престолов" и Беннета Дрейка в "Улице потрошителя". Ранее российская модель Лада Люмос показала откровенный косплей на Дейнерис из "Игры престолов".