Звезда «Доктора Кто» сыграет в «Настоящем детективе»

Продолжается кастинг в четвертый сезон сериала «Настоящий Детектив» . Актер Кристофер Экклстон , известный по сериалу «Доктор Кто», и другие известные голливудские актеры пополнили каст.

Сюжет сериала разворачивается вокруг двух детективов, которые расследуют дело о шести исчезнувших мужчинах со станции на Аляске. Детективов застает полярная ночь, которая скрывает в своей тьме множество нераскрытых тайн.