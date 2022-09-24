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34 минуты назад

Звезда «Доктора Кто» сыграет в «Настоящем детективе»

Слово и Дело

Продолжается кастинг в четвертый сезон сериала «Настоящий Детектив». Актер Кристофер Экклстон, известный по сериалу «Доктор Кто», и другие известные голливудские актеры пополнили каст.

Звезда «Доктора Кто» сыграет в «Настоящем детективе»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Компанию Экклстону составили актрисы Кали Рейс, Фиона Шоу — звезда «Гарри Поттера», Джоди Фостер — главная героиня «Молчания ягнят» и другие.

Сюжет сериала разворачивается вокруг двух детективов, которые расследуют дело о шести исчезнувших мужчинах со станции на Аляске. Детективов застает полярная ночь, которая скрывает в своей тьме множество нераскрытых тайн.

Сериалы,Молчание ягнят,Настоящий детектив,Кристофер Экклстон,Джоди Фостер,Гарри Поттер,
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