3 новых турецких сериала, которые заменят «Постучись в мою дверь»

Для тех, кто никак не может забыть о героях сериала «Постучись в мою дверь» и выбрать для просмотра новое шоу, «Рамблер» собрал топ свежих турецких проектов, которые точно не разочаруют.

Фото: Кадр из сериала "Красивее тебя" Кадр из сериала "Красивее тебя"

«Красивее тебя»

В центре сюжета – любовная история двух врачей, которые, хотят, но не могут быть вместе. Эфсун – перспективный дерматолог в провинциальной больнице, которая всем сердцем обожает свою работу, а Эмир – самовлюбленный пластический хирург в лучшей клинике Стамбула. Чтобы сохранить семейную ферму, Эфсун соглашается переехать в город и начинает работать вместе с главным героем. У них завязываются романтические отношения, но позже становится известно, что Эмир – приемный сын матери Эфсун, которая бросила ее еще в младенчестве.

Кадр из сериала "Красивее тебя"

«Услышь меня»

Турецкая версия испанской «Элиты» о столкновении двух миров (богатого и бедного), в центре которого оказываются подростки из элитного учебного заведения. Директор школы выдает стипендии трем ученикам из бедного района, чтобы замять историю с автомобильной аварией, в которой был якобы замешан кто-то студентов. Одной из стипендиатов становится Эким, которая собирается найти того, кто приковал ее лучшую подругу к постели.

Кадр из сериала "Услышь меня"

«Любовь Разум Месть»

Основная сюжетная линия сконцентрирована на главных героях Озане и Эсре, которых связывал непродолжительный брак. Их отношениям приходит конец из-за финансовых проблем, однако это становится стимулом для Озана создать собственный холдинг и стать успешным бизнесменом. Тут-то к нему и устраивается его экс-возлюбленная. Теперь она начинает сожалеть о разрыве с Озаном и намеревается во что бы то ни стало вернуть его. Однако, чтобы сделать это, ей придется помучаться, ведь бывший супруг не забыл, как она бросила его.