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1 час назад

3 новых турецких сериала, которые заменят «Постучись в мою дверь»

Мира Маркина

Для тех, кто никак не может забыть о героях сериала «Постучись в мою дверь» и выбрать для просмотра новое шоу, «Рамблер» собрал топ свежих турецких проектов, которые точно не разочаруют.

3 новых турецких сериала, которые заменят «Постучись в мою дверь»
Фото: Кадр из сериала "Красивее тебя"Кадр из сериала "Красивее тебя"

«Красивее тебя»

В центре сюжета – любовная история двух врачей, которые, хотят, но не могут быть вместе. Эфсун – перспективный дерматолог в провинциальной больнице, которая всем сердцем обожает свою работу, а Эмир – самовлюбленный пластический хирург в лучшей клинике Стамбула. Чтобы сохранить семейную ферму, Эфсун соглашается переехать в город и начинает работать вместе с главным героем. У них завязываются романтические отношения, но позже становится известно, что Эмир – приемный сын матери Эфсун, которая бросила ее еще в младенчестве.

Кадр из сериала "Красивее тебя"

«Услышь меня»

Турецкая версия испанской «Элиты» о столкновении двух миров (богатого и бедного), в центре которого оказываются подростки из элитного учебного заведения. Директор школы выдает стипендии трем ученикам из бедного района, чтобы замять историю с автомобильной аварией, в которой был якобы замешан кто-то студентов. Одной из стипендиатов становится Эким, которая собирается найти того, кто приковал ее лучшую подругу к постели.

Кадр из сериала "Услышь меня"

«Любовь Разум Месть»

Основная сюжетная линия сконцентрирована на главных героях Озане и Эсре, которых связывал непродолжительный брак. Их отношениям приходит конец из-за финансовых проблем, однако это становится стимулом для Озана создать собственный холдинг и стать успешным бизнесменом. Тут-то к нему и устраивается его экс-возлюбленная. Теперь она начинает сожалеть о разрыве с Озаном и намеревается во что бы то ни стало вернуть его. Однако, чтобы сделать это, ей придется помучаться, ведь бывший супруг не забыл, как она бросила его.

Кадр из сериала "Любовь Разум Месть"
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