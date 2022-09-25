Netflix показал тизер четвертого сезона сериала "Ты"

Стриминговый сервис Netflix представил тизер четвертого сезона триллер-сериала "Ты", а также назвал дату премьеры новых эпизодов. Они выйдут двумя частями: первая половина сезона появится на платформе 10 февраля 2023 года, вторая — 10 марта.

Действие четвертого сезона будет разворачиваться преимущественно в Лондоне, куда главный герой шоу, сбежавший из Америки сталкер-убийца Джо Голдберг (его играет звезда "Сплетницы" Пенн Бэджли), по всей видимости, переедет из Парижа. К своей роли в новых эпизодах вернулась Тати Габриэль, известная по сериалу "Леденящие душу приключения Сабрины".