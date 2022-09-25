Netflix показал тизер четвертого сезона сериала "Ты"

Стриминговый сервис Netflix представил тизер четвертого сезона триллер-сериала "Ты", а также назвал дату премьеры новых эпизодов. Они выйдут двумя частями: первая половина сезона появится на платформе 10 февраля 2023 года, вторая — 10 марта.
Действие четвертого сезона будет разворачиваться преимущественно в Лондоне, куда главный герой шоу, сбежавший из Америки сталкер-убийца Джо Голдберг (его играет звезда "Сплетницы" Пенн Бэджли), по всей видимости, переедет из Парижа. К своей роли в новых эпизодах вернулась Тати Габриэль, известная по сериалу "Леденящие душу приключения Сабрины".
Также к актерскому составу присоединились Шарлотта Ричи ("Как же хорошо..."), Лукас Гейдж ("Эйфория", "Белый лотос") и Эдвард Спелирс ("Эрагон", "Аббатство Даунтон"). Ранее режиссер Гильермо дель Торо показал процесс создания своего кукольного мультфильма "Пиноккио" для Netflix.