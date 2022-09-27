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27 минут назад

В сериале "Дом дракона" заменили актеров, зрители против

Ревизор.ruиещё 1

Замена произошла в шестой серии проекта.

Зрители против замены актеров в "Доме дракона"
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

В фантастическом многосерийном фильме "Дом дракона" произошла замена некоторых актеров, что уже заметили и раскритиковали поклонники саги.

Как пишет ЦСН, замена, имевшая место в 6-й серии, объясняется следующими соображениями. Этот эпизод показал события спустя 10 лет после предыдущего. Многие актеры оказались слишком молодыми, чтобы убедительно выступить в роли самих себя повзрослевших. Так, героиню Милли Олкок в 29 лет сыграла Эмма д’Арси. Алисенту Хайтауэр, мачеху Рейниры, через 10 лет сыграла Оливия Кук. То и другое постоянным зрителям шоу не понравилось.

Сериалы,Оливия Кук,
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