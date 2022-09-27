Зрители против замены актеров в "Доме дракона"

Как пишет ЦСН, замена, имевшая место в 6-й серии, объясняется следующими соображениями. Этот эпизод показал события спустя 10 лет после предыдущего. Многие актеры оказались слишком молодыми, чтобы убедительно выступить в роли самих себя повзрослевших. Так, героиню Милли Олкок в 29 лет сыграла Эмма д’Арси. Алисенту Хайтауэр, мачеху Рейниры, через 10 лет сыграла Оливия Кук. То и другое постоянным зрителям шоу не понравилось.