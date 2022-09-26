Создатели «Теории большого взрыва»: о продолжении сериала

«Я знаю, что людям нравится воссоединение персонажей и тому подобное. Но не знаю, что вы увидите после финала, потому что он и так стал одним из самых красивых и приятных эпизодов. Завершение истории было поразительным. Трудно представить, что она возобновится», — отметил Прэди.