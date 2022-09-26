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59 минут назад

Создатели «Теории большого взрыва» высказались о продолжении сериала

Lenta.ruиещё 2

Создатели «Теории большого взрыва» Чак Лорри и Билл Прэди высказались о возможном продолжении сериала. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Создатели «Теории большого взрыва»: о продолжении сериала
Фото: Кадр из сериала "Теория большого взрыва"Кадр из сериала "Теория большого взрыва"

Кинематографисты заявили, что им трудно представить продолжение ситкома, поскольку их полностью устраивает финал. По словам Лорри, концовка шоу получилась практически идеальной.

«Я знаю, что людям нравится воссоединение персонажей и тому подобное. Но не знаю, что вы увидите после финала, потому что он и так стал одним из самых красивых и приятных эпизодов. Завершение истории было поразительным. Трудно представить, что она возобновится», — отметил Прэди.

«Теория большого взрыва» — один из самых популярных ситкомов в США и во многих других странах. Аудитория 11-го сезона составила около 14 миллионов человек. Исполнитель роли Шелдона Купера Джим Парсонс в ноябре 2016-го стал самым дорогим актером телевидения по версии Forbes. Его коллеги Джонни Галэки (Леонард), Саймон Хелберг (Говард) и Кунал Найар (Раджеш) заняли три следующие строчки.

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