Объявлена дата премьеры третьего сезона «Эмили в Париже»

Опубликованы также кадры из новых эпизодов комедийного сериала с Лили Коллинз в главной роли.

Фото: Inc-News Inc-News

Netflix «застрял» в схеме предрождественнского выпуска очередного сезона своего популярного проекта «Эмили в Париже». Как и год назад, третий, новый сезон, дебютирует на стриминговом сервисе 21-го декабря, то есть, в преддверии любимого католиками праздника. Информацию о новых эпизодах сопроводил тизер, показанный в ходе анонсирующего мероприятия Tudum.

В ролике зрителям напомнили о поворотных моментах второго сезона «Эмили в Париже». Эшли Парк, Лили Коллинз и Камилль Разза в сериале "Эмили в Париже" (с 2020).

«Это самое сложное решение, которое мне когда-либо приходилось принимать», - говорит Эмили, когда на экране появляются фотографии Габриэля (Лукас Браво) и Альфи (Люсьен Лависконт), которые ей очень нравятся.

Позже эти снимки сменяют изображения Мадлен (Кейт Уолш) и Сильви (Филиппин Леруа-Больё), двух начальниц, соперничающих за Эмили, как за ценного сотрудника.

В конце клипа обозначенная дилемма превращается, вообще, в нечто третье. Лукас Браво и Лили Коллинз в сериале "Эмили в Париже" (с 2020).

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