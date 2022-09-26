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1 час назад

Кинокритики похвалили сериал "Ночной оборотень" от Marvel

Газета.Ru

Кинокритики, которым удалось оценить новый сериал от Marvel "Ночной оборотень" до официальной даты релиза, похвалили проект за жуткую атмосферу и хорошую актерскую игру главных героев. Об этом эксперты написали в Twitter.

Кинокритики похвалили сериал "Ночной оборотень" от Marvel
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Ночной оборотень" — это превосходной закрученный проект с данью уважения классическим фильмам о монстрах. Супержестокий, с нездоровым чувством юмора и большой душой. Гаэль Гарсиа Берналь и Лаура Доннелли — желанные дополнения к киновселенной", - написал кинокритик.

Помимо этого, сериал назвали самым "своеобразным" проектом Marvel со времен "Стражей Галактики". По мнению экспертов, сюжет "Ночного оборотня" достаточно простой, но в то же время "самодостаточный и стильный".

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