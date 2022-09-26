Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+24° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
1 час назад

Шоураннер "Дома дракона" Кондал допустил возвращение юных версий героинь Рейниры и Алисенты в сериал

Газета.Ruиещё 1

Создатель и шоураннер "Дом дракона" Райан Кондал сообщил, что не отрицает возможность появления юных версий героинь Рейниры Таргариен и Алисенты Хайтауэр в проекте снова.

Шоураннер "Дома дракона" допустил возвращение юных версий героинь Рейниры и Алисенты в сериал
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Этим он поделился в разговоре с Variety. Кондал отметил, что создатели "Игры престолов" придерживались того, чтобы не внедрять флешбеки в свое шоу. Однако в "Доме дракона" режиссер хочет подойти к данному вопросу более "открыто".

Он уточнил, что на данный момент история героинь в молодости не является приоритетной.

"Это не то, чем мы сейчас занимаемся. Есть вещи, в которых мы до конца не разобрались, но я ни перед чем не закрываю дверь", - заверил Кондал.

Роль юных Рейниры Таргариен и Алисенты Хайтауэр исполнили Милли Олкок и Эмили Кэри. Взрослых версий героинь сыграли Эмма ДʼАрси и Оливия Кук. Ранее Эмили Кэри призналась, что боялась сниматься в постельных сценах сериала "Дома дракона".

Сериалы,Игра престолов,Райан Кондал,Оливия Кук,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители