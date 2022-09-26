Шоураннер "Дома дракона" допустил возвращение юных версий героинь Рейниры и Алисенты в сериал

Создатель и шоураннер "Дом дракона" Райан Кондал сообщил, что не отрицает возможность появления юных версий героинь Рейниры Таргариен и Алисенты Хайтауэр в проекте снова.

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Этим он поделился в разговоре с Variety. Кондал отметил, что создатели "Игры престолов" придерживались того, чтобы не внедрять флешбеки в свое шоу. Однако в "Доме дракона" режиссер хочет подойти к данному вопросу более "открыто".

Он уточнил, что на данный момент история героинь в молодости не является приоритетной.

"Это не то, чем мы сейчас занимаемся. Есть вещи, в которых мы до конца не разобрались, но я ни перед чем не закрываю дверь", - заверил Кондал.