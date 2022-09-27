Режиссер сериала «Эльбрус. Точка невозврата» рассказал о причинах трагедии

Документальный сериал «Эльбрус. Точка невозврата» вышел к годовщине трагедии, произошедшей с российскими альпинистами 23 сентября прошлого года. Режиссер проекта Кирилл Верхозин раскрыл причины случившегося.
Он считает, что одной из причин послужило ощущение экстрима, которое напрочь затмило вопрос о безопасности.
«Как неоднократно говорится в фильме, сложно выделить один фактор, это была совокупность факторов. Но, конечно, сыграл роль шторм, погода», — объяснил кинорежиссер в ходе беседы с журналистами «Центральной службы новостей».
Вечером 23 сентября 2021 года группа туристов, находившихся на склоне Эльбруса, запросила помощь МЧС из-за ухудшения погоды. В результате масштабной операции удалось спасти 14 человек, пятеро погибли.