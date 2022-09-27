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2 часа назад

Режиссер сериала «Эльбрус. Точка невозврата» рассказал о причинах трагедии

Слово и Дело

Документальный сериал «Эльбрус. Точка невозврата» вышел к годовщине трагедии, произошедшей с российскими альпинистами 23 сентября прошлого года. Режиссер проекта Кирилл Верхозин раскрыл причины случившегося.

Режиссер сериала «Эльбрус. Точка невозврата» рассказал о причинах трагедии
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Он считает, что одной из причин послужило ощущение экстрима, которое напрочь затмило вопрос о безопасности.

«Как неоднократно говорится в фильме, сложно выделить один фактор, это была совокупность факторов. Но, конечно, сыграл роль шторм, погода», — объяснил кинорежиссер в ходе беседы с журналистами «Центральной службы новостей».

Вечером 23 сентября 2021 года группа туристов, находившихся на склоне Эльбруса, запросила помощь МЧС из-за ухудшения погоды. В результате масштабной операции удалось спасти 14 человек, пятеро погибли.

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