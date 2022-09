Первый трейлер The Last of Us набрал миллионы просмотров за два часа

Около двух часов назад HBO и студия Naughty Dog опубликовали дебютный тизер-трейлер грядущего сериала по мотивам The Last of Us. И долгожданное видео вызвало массу внимания: публикации в твиттерах Naughty Dog и сериала уже посмотрели более восьми миллионов раз в совокупности.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Интересно, что публикация трейлера на YouTube-канале HBO Max вызвала намного меньший интерес. Там видео набрало немногим более 616 тысяч просмотров. Можно предположить, что интерес к грядущему сериалу выказывают в основном те, кто знаком с игрой.

Сериал по мотивам The Last of Us выходит в 2023 году, более точные даты пока что не названы. Канал HBO рассматривает его как крупнейший проект после «Дома Драконов».