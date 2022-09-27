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3 часа назад

Первый трейлер сериала The Last of Us набрал миллионы просмотров за два часа

Игромания.ру

Около двух часов назад HBO и студия Naughty Dog опубликовали дебютный тизер-трейлер грядущего сериала по мотивам The Last of Us. И долгожданное видео вызвало массу внимания: публикации в твиттерах Naughty Dog и сериала уже посмотрели более восьми миллионов раз в совокупности.

Первый трейлер The Last of Us набрал миллионы просмотров за два часа
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Интересно, что публикация трейлера на YouTube-канале HBO Max вызвала намного меньший интерес. Там видео набрало немногим более 616 тысяч просмотров. Можно предположить, что интерес к грядущему сериалу выказывают в основном те, кто знаком с игрой.

Сериал по мотивам The Last of Us выходит в 2023 году, более точные даты пока что не названы. Канал HBO рассматривает его как крупнейший проект после «Дома Драконов».

Напомним, что именно сегодня студия Naughty Dog отмечает традиционный «День The Last of Us». И по этому случаю опубликованы новые обои и гифки.

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