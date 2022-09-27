Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+15° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
1 час назад

Шестой сезон "Элиты" выйдет 18 ноября на Netflix

Газета.Ruиещё 1

Шестой сезон подросткового драматического сериала «Элита» выйдет на Netflix 18 ноября. Об этом говорится в трейлере проекта.

Названа дата выхода шестого сезона "Элиты"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сюжет сериала разворачивается вокруг нескольких подростков в элитной испанской школе «Лас Энсинас». В первом сезоне в учебное заведение прибыло несколько новых учеников, получивших право обучаться в школе на основе льгот. В школе происходит загадочное убийство одного из учеников. В предстоящих эпизодах появится несколько новых персонажей.

Первый сезон «Элиты» вышел в 2018 году и получил высокие рейтинги критиков.

Ранее стриминговая платформа HBO выложила на YouTube тизер предстоящего сериала по мотивам игры «The Last of Us».

Сериалы,Элита,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители