Названа дата выхода шестого сезона "Элиты"

Шестой сезон подросткового драматического сериала «Элита» выйдет на Netflix 18 ноября. Об этом говорится в трейлере проекта.

Сюжет сериала разворачивается вокруг нескольких подростков в элитной испанской школе «Лас Энсинас». В первом сезоне в учебное заведение прибыло несколько новых учеников, получивших право обучаться в школе на основе льгот. В школе происходит загадочное убийство одного из учеников. В предстоящих эпизодах появится несколько новых персонажей.