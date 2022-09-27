Названа дата выхода шестого сезона "Элиты"

Шестой сезон подросткового драматического сериала «Элита» выйдет на Netflix 18 ноября. Об этом говорится в трейлере проекта.
Сюжет сериала разворачивается вокруг нескольких подростков в элитной испанской школе «Лас Энсинас». В первом сезоне в учебное заведение прибыло несколько новых учеников, получивших право обучаться в школе на основе льгот. В школе происходит загадочное убийство одного из учеников. В предстоящих эпизодах появится несколько новых персонажей.
Первый сезон «Элиты» вышел в 2018 году и получил высокие рейтинги критиков.
Ранее стриминговая платформа HBO выложила на YouTube тизер предстоящего сериала по мотивам игры «The Last of Us».