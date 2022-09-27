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1 час назад

Чем удивит третий сезон сериала «Эмили в Париже»

Мира Маркина

Вышел первый тизер третьего сезона сериала от стримингового сервиса Netflix «Эмили в Париже», премьера которого состоится уже 21 декабря. Что известно о долгожданном продолжении и чем создатели проекта планируют приковать зрителей к экрану на этот раз, читайте в материале «Рамблера».

Чем удивит третий сезон сериала «Эмили в Париже»
Фото: Кадр из сериала "Эмили в Париже"Кадр из сериала "Эмили в Париже"

С чего все начиналось: в первом сезоне американка Эмили в исполнении Лили Коллинз получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе. Ей предстоит столкнуться с местной культурой, найти новых друзей и любовь.

Во втором сезоне приключения девушки в Париже продолжаются, а в последней серии ей и вовсе предстоит сделать выбор: построить карьеру в Чикаго или остаться во Франции. Так вот, судя по первым кадрам третьего сезона, главная героиня приняла предложение Сильви и осталась работать в Европе. К слову, ее бойфренд из Лондона Алфи тоже остался с ней. Но что-то нам подсказывает, что без скандалов с экс-возлюбленным Габриэлем тоже не обойдется.

Сериалы,Netflix,
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