Сериал "Союз спасения. Время гнева" выходит на Первом канале

Сегодня, 28 сентября 2022 года, на Первом канале, а также в онлайн-кинотеатре KION, выходит многосерийная историческая драма "Союз спасения. Время гнева".
Это фильм о восстании декабристов с развернутой предысторией. Режиссерами многосерийного проекта выступили Никита Высоцкий и Илья Лебедев.
Главные роли исполнили Леонид Бичевин, Павел Прилучный, Александр Домогаров, Иван Янковский, Максим Матвеев, Ксения Кутепова, Антон Шагин, Софья Эрнст и др. Продюсером сериала является Константин Эрнст.
Как пояснил гендиректор Первого канала, в созданные ранее фильм "Союз спасения" при всем желании нельзя было уместить всю историю декабристского движения, а в этом сериале создатели обратились непосредственно к ней. Сериал навеян фильмом, но богаче событиями и глубже осмысливает восстание 1825 года, а "Союз спасения" является чем-то вроде тизера сериала, полагает Эрнст. Действие сериала происходит с 1814 по 1826 год.