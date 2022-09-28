Сериал "Союз спасения. Время гнева" выходит на Первом канале

Сегодня, 28 сентября 2022 года, на Первом канале , а также в онлайн-кинотеатре KION, выходит многосерийная историческая драма "Союз спасения. Время гнева".

Как пояснил гендиректор Первого канала, в созданные ранее фильм "Союз спасения" при всем желании нельзя было уместить всю историю декабристского движения, а в этом сериале создатели обратились непосредственно к ней. Сериал навеян фильмом, но богаче событиями и глубже осмысливает восстание 1825 года, а "Союз спасения" является чем-то вроде тизера сериала, полагает Эрнст. Действие сериала происходит с 1814 по 1826 год.