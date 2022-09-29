Элизабет Олсен отвергла слухи о своем участии во втором сезоне «Дома дракона»

В начале сентября известный инсайдер Даниэль Рихтман, который делится новостями из мира кино, сообщил, что во втором сезоне сериала «Дом дракона» сыграют Генри Кавилл и Элизабет Олсен.

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Недавно актриса в разговоре с журналистом издания Entertainment Tonight отвергла информацию — ни в каких переговорах Олсен не участвовала. Она удивилась, что подобное распространяют аккаунты в «Твиттере» с галочкой.

Несмотря на это, Олсен была бы не против сыграть в шоу. Главное для актрисы — интересная история и колоритные персонажи.