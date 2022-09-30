“Властелин колец: Кольца власти” обошел “Дом Дракона”

Компания Nielsen предоставила отчет: согласно его результатам, сериал “Властелин колец: Кольца власти” интересует зрителей больше, чем приквел “Игры престолов”. Соответствующая новость появилась на портале Deadline.

Фото: Кадр из сериала "Кольца власти" Кадр из сериала "Кольца власти"

Специалисты взяли в качестве расчетного периода неделю с 29 августа по 4 сентября. Выяснилось, что в эти дни сериал по вселенной “Властелина колец” набрал не менее 1,25 миллиарда минут просмотра. В то время как “Дом Дракона” смотрели в полтора раза меньше – всего на 781 миллион минут.

И это при том, что у первого сериала вышло всего два эпизода (премьера – 1 сентября), а у его конкурента – три. Данные были собраны с HBO Max, отмечает Deadline.