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1 час назад

Netflix ищет актера на роль молодого принца Гарри

Газета.Ru

Компания Netflix ищет актера на роль молодого принца Гарри для нового сезона сериала "Корона". Об этом сообщает Mirror.

Netflix ищет актера на роль молодого принца Гарри
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Британский молодежный музыкальный театр разместил на Facebook объявление о кастинге: всем, кто похож на молодого принца Гарри, предлагается подать заявку на "важную роль", поскольку съемки нового сезона начнутся уже в ноябре 2022 года.

В сообщении директора по кастингу "Короны" Роберта Стерна говорится, что самый главный критерий отбора – это "сильное физическое сходство", возраст от 16 до 20 лет, а предыдущий профессиональный актерский опыт не требуется.

Заявку на роль молодого принца Гарри можно подать до вечера 14 октября 2022 года. Претенденты должны отправить письмо с заголовком The Crown Casting Call - Harry на электронную почту, указать свое имя, дату рождения и актуальное селфи, а также сообщить, откуда они узнали о кастинге и где они находятся.

Сериалы,принц Гарри,Netflix,
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