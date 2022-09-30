Компания Netflix ищет актера на роль молодого принца Гарри для нового сезона сериала "Корона". Об этом сообщает Mirror.

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Британский молодежный музыкальный театр разместил на Facebook объявление о кастинге: всем, кто похож на молодого принца Гарри, предлагается подать заявку на "важную роль", поскольку съемки нового сезона начнутся уже в ноябре 2022 года.

В сообщении директора по кастингу "Короны" Роберта Стерна говорится, что самый главный критерий отбора – это "сильное физическое сходство", возраст от 16 до 20 лет, а предыдущий профессиональный актерский опыт не требуется.