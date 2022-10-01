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1 час назад

Давно придуманный финал сериала «Ходячие мертвецы» решили изменить

Чемпионат.com

2 октября стартует заключительная часть финального сезона «Ходячих мертвецов». Недавно шоураннер проекта Анджела Канг рассказала, что ей с командой авторов пришлось изменить запланированный финал сериала.

Давно придуманный финал сериала «Ходячие мертвецы» решили изменить
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Скажу без спойлеров — ранее разработанная нами финальная сцена — больше не финал. Не буду углубляться в этот вопрос, но напомню, что иногда даже после того, как вы сняли фильм, его сюжетный концепт меняется в процессе постпродакшена. Любой сериал или кино — «живые» проекты.

Шоураннер не уточнила, будет ли запланированный финал вырезан из сериала полностью или она с командой поменяла его в деталях. Точно станет известно в последней серии культового шоу.

После завершения сериала авторы планируют расширить вселенную «Ходячих мертвецов» несколькими спин-оффами, в которых шоураннеры лучше раскроют знакомых фанатам героев.

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