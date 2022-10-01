Давно придуманный финал сериала «Ходячие мертвецы» решили изменить

Скажу без спойлеров — ранее разработанная нами финальная сцена — больше не финал. Не буду углубляться в этот вопрос, но напомню, что иногда даже после того, как вы сняли фильм, его сюжетный концепт меняется в процессе постпродакшена. Любой сериал или кино — «живые» проекты.