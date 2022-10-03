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1 час назад

Состоялась премьера сериала "Интервью с вампиром"

Газета.Ru

На стриминговом сервисе AMC+ вышли первые два эпизода сериала «Интервью с вампиром», снятого по мотивам цикла писательницы Энн Райс «Вампирские хроники».

Состоялась премьера сериала "Интервью с вампиром"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сюжет шоу вращается вокруг бывшего французского дворянина Лестата де Лионкура и молодого человека Луи, которого он обращает в вампира. Главные роли в сериале исполнили Сэм Рид («Аноним», «Белль», «Возмездие») и Джейкоб Андерсон («Игра престолов»).

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В конце сентября «Интервью с вампиром» заранее продлили на второй сезон. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у проекта высокие оценки: 97-процентный рейтинг «свежести» у критиков и 91% одобрения среди аудитории. Первый сезон состоит из восьми эпизодов, они будут выходить до 13 ноября.

Роман 1976 года «Интервью с вампиром» уже экранизировали в 1994 году, главные роли в той ленте исполнили Том Круз и Брэд Питт, также в картине снялись Кирстен Данст, Антонио Бандерас и Кристиан Слейтер. На основе третьей книги цикла «Королева проклятых» в 2002 году был выпущен одноименный фильм, в его актерский состав вошли Стюарт Таунсенд, певица Алия и Венсан Перес.На стриминговом сервисе AMC+ вышли первые два эпизода сериала "Интервью с вампиром", снятого по мотивам цикла писательницы Энн Райс "Вампирские хроники". Сюжет шоу вращается вокруг бывшего французского дворянина Лестата де Лионкура и молодого человека Луи, которого он обращает в вампира. Главные роли в сериале исполнили Сэм Рид ("Аноним", "Белль", "Возмездие") и Джейкоб Андерсон ("Игра престолов"). В конце сентября "Интервью с вампиром" заранее продлили на второй сезон. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у проекта высокие оценки: 97-процентный рейтинг "свежести" у критиков и 91% одобрения среди аудитории. Первый сезон состоит из восьми эпизодов, они будут выходить до 13 ноября. Роман 1976 года "Интервью с вампиром" уже экранизировали в 1994 году, главные роли в той ленте исполнили Том Круз и Брэд Питт, также в картине снялись Кирстен Данст, Антонио Бандерас и Кристиан Слейтер. На основе третьей книги цикла "Королева проклятых" в 2002 году был выпущен одноименный фильм, в его актерский состав вошли Стюарт Таунсенд, певица Алия и Венсан Перес. О других самых интересных сериальных премьерах октября "Газета.Ru" рассказывала в отдельном материале.

Сериалы,Аноним,Белль,Интервью с вампиром,Возмездие,Игра престолов,Сэм Рид,Джейкоб Андерсон,Энн Райс,Стюарт Таунсенд,Кристиан Слейтер,Антонио Бандерас,Том Круз,Брэд Питт,Венсан Перес,
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