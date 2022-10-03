Сериалы с Александром Петровым, которые точно стоит посмотреть

Александр Петров стал гостем программы «Кино в деталях»: беседуя с Федором Бондарчуком актер заявил о своем решении на время уйти из кинематографа. По словам звезды, за последние несколько лет он сильно вымотался. Он хочет взять перерыв в карьере, чтобы понять, в каком направлении ему двигаться дальше. «Сейчас у меня в планах нет ни одного кинопроекта», — поделился артист. По горячим следам «Рамблер» собрал лучшие сериалы с участием Петрова, которые точно стоят потраченного времени.

Фото: Кадр из сериала "Полицейский с Рублевки" Кадр из сериала "Полицейский с Рублевки"

«Фарца»

Видео дня

Криминальная драма с Александром Петровым, которая рассказывает о Косте Германове, крупно проигравшимся в карты и задолжавшим бандитам большую сумму денег. Срок возврата долга приближается с каждым днем, и трое его друзей — Андрей, Борис и Санек — решают вновь сплотиться для того, чтобы помочь товарищу. Четверо приятелей вынуждены стать фарцовщиками и спекулянтами, ведь только так они смогут выручить Костю из беды.

Кадр из сериала "Фарца"

«Полицейский с Рублевки»

Сериал рассказывает о полицейском Грише Измайлове, который призван охранять покой и порядок в самом элитном районе России, где живут невероятно богатые люди. Ему приходится расследовать дела, в которые впутываются жители Рублевки, и делает это нередко превышая полномочия… К тому же он красив, одинок, богат, азартен и ко всему относится с изрядной долей черного юмора.

Кадр из сериала "Полицейский с Рублевки"

«Обнимая небо»

Двух десятиклассников — дочь заместителя командира полка Женю Луговую и сына официантки летной столовой Ваньку Котова — накрывает чувство первой взаимной любви. Жесткие драматические события разводят героев, их жизненные пути расходятся, и они теряют друг друга на долгие-долгие годы. Ванька Котов становится летчиком-испытателем, Женя Луговая — военным хирургом. Однажды судьба вновь сводит героев...

Кадр из сериала "Обнимая небо"

«Звоните ДиКаприо!»

Егор Румянцев – звезда популярного сериала про врачей. Он слетает с катушек от успеха: срывает съемки, путается в любовных связях, всем врет. Но в один миг его мир переворачивается. Он узнает, что у него ВИЧ.

Полная его противоположность – брат Лев. Он работает на кабельном телеканале «Муравей-ТВ», где ведет никому не нужную программу о полезных поделках. В съемной квартире его ждут беременная жена и две маленькие дочки. Лев даже не мечтает занять его место, пока однажды ему не представляется такой шанс.

Кадр из сериала "Звоните ДиКаприо!"

«Sпарта»

В центре сюжета – участковый Игорь Крюков, которому предстоит распутать таинственное преступление. Он знакомится с подопечными погибшей учительницы и узнает, что практически все ребята играют в очень странную компьютерную игру под названием «Sпарта». Главному герою придется с головой погрузиться в виртуальную реальность, чтобы понять, что заставило женщину покончить с собой и какое отношение к этому имеют ее ученики...