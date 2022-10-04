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2 часа назад

Фанатов раздражает слишком тёмная картинка в новой серии «Дома дракона»

Чемпионат.com

Ночью 3 октября мск состоялась премьера седьмой серии сериала «Дом дракона». Зрители очень высоко оценили эпизод — на сайте IMDb его рейтинг оценивается в 9.5/10.

Фанатов взбесились из-за новой серии «Дома дракона»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Несмотря на очень высокую оценку, серия показалась пользователям слишком уж тёмной. Многие фанаты заявили в соцсетях, что с тем же успехом они могли бы выключить экраны и просто слушать диалоги.

Дело дошло до того, что поддержке HBO пришлось объяснять пользователям, что тёмное изображение в седьмой серии — творческое решение съёмочной команды. Самое интересное, что эпизод снял Мигель Сапочник — режиссёр ещё одной невероятно тёмной серии, «Долгой ночи» в восьмом сезоне «Игры престолов». Судя по всему, подобный светокоррекция — именно его идея.

Тем временем до финала «Дома дракона» осталось всего три эпизода. Последняя, десятая серия выйдет 24 октября.

Сериалы,Игра престолов,Мигель Сапочник,
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