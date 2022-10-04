Фанатов взбесились из-за новой серии «Дома дракона»

Ночью 3 октября мск состоялась премьера седьмой серии сериала «Дом дракона». Зрители очень высоко оценили эпизод — на сайте IMDb его рейтинг оценивается в 9.5/10.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Несмотря на очень высокую оценку, серия показалась пользователям слишком уж тёмной. Многие фанаты заявили в соцсетях, что с тем же успехом они могли бы выключить экраны и просто слушать диалоги.

Дело дошло до того, что поддержке HBO пришлось объяснять пользователям, что тёмное изображение в седьмой серии — творческое решение съёмочной команды. Самое интересное, что эпизод снял Мигель Сапочник — режиссёр ещё одной невероятно тёмной серии, «Долгой ночи» в восьмом сезоне «Игры престолов». Судя по всему, подобный светокоррекция — именно его идея.