Выходит сериал "Неличная жизнь" с Серебряковым и Лядовой

Комедийно-драматический сериал Максима Пешкова о классовом неравенстве и семье «Неличная жизнь» с Алексеем Серебряковым и Еленой Лядовой выходит на ТВ 17 октября, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

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По сюжету, глава провинциального семейства должен на всем экономить, чтобы прокормить жену, сына и племянника. Его ближайший родственник вдруг топит дорогую машину, и семья в долгу у главного городского бандита, которого боится и полиция.

Чтобы заработать 50 млн руб. за месяц и отдать долг, семья решает снимать ролики для порносайта, который обещает €20 тыс. за самое популярное видео. «Сниматься было весело. Надеюсь и сериал получился смешным. Актерский состав отличный. Спасибо режиссеру и продюсерам за такую команду. Счастье, когда попадаешь в хорошую творческую компанию», — делится Елена Лядова.

В фильме также снялись Максим Лагашкин, Антон Филипенко, Любовь Толкалина и Таисия Вилкова. Первая серия «Неличной жизни» выйдет на ТНТ 17 октября в 21.00.