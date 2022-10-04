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1 час назад

Сериал "Неличная жизнь" с Серебряковым и Лядовой выходит на ТВ

Газета.Ru

Комедийно-драматический сериал Максима Пешкова о классовом неравенстве и семье «Неличная жизнь» с Алексеем Серебряковым и Еленой Лядовой выходит на ТВ 17 октября, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

Выходит сериал "Неличная жизнь" с Серебряковым и Лядовой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету, глава провинциального семейства должен на всем экономить, чтобы прокормить жену, сына и племянника. Его ближайший родственник вдруг топит дорогую машину, и семья в долгу у главного городского бандита, которого боится и полиция.

Чтобы заработать 50 млн руб. за месяц и отдать долг, семья решает снимать ролики для порносайта, который обещает €20 тыс. за самое популярное видео. «Сниматься было весело. Надеюсь и сериал получился смешным. Актерский состав отличный. Спасибо режиссеру и продюсерам за такую команду. Счастье, когда попадаешь в хорошую творческую компанию», — делится Елена Лядова.

В фильме также снялись Максим Лагашкин, Антон Филипенко, Любовь Толкалина и Таисия Вилкова. Первая серия «Неличной жизни» выйдет на ТНТ 17 октября в 21.00.

Ранее онлайн-кинотеатр Premier представил второй трейлер сериала «Игра на выживание 2», главные роли в котором исполнили Игорь Верник, Линда Лапиньш и Владимир Веревочкин.

Сериалы,Линда Лапиньш,Антон Филипенко,Максим Лагашкин,Владимир Веревочкин,Максим Пешков,Таисия Вилкова,Алексей Серебряков,Елена Лядова,Любовь Толкалина,Игорь Верник,
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