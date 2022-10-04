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10 минут назад

По рассказам Кира Булычева снимают сериал «Очевидное-невероятное»

Inc-News

Персонажей из произведений советского фантаста исполнят настоящие звезды отечественного кино.

По рассказам Булычева снимают сериал «Очевидное-невероятное»
Фото: Inc-NewsInc-News

Как сообщают Okko и компания «Медиаслово», режиссер Александр Войтинский начал съемки нового сериала по мотивам рассказов известного советского писателя-фантаста Кира Булычева.

Центром действий станет вымышленный провинциальный город Великий Гусляр, славящийся своей связью с параллельными мирами и цивилизациями других планет.

Местные жители на все эти странности уже и внимания не обращают, а вот новоявленный мэр Эдуард Белинский, прибывший с миссией сделать из города туристический рай, оказался не готов ни параллельным мирам, ни к враждебности горожан.

Кстати, градоначальника сыграет актер Максим Лагашкин, а в целом состав вполне себе звездный. В фильме снимаются Артем Быстров, Григорий Верник, Александр Цыганов, Павел Любимцев, Светлана Ходченкова и много других узнаваемых артистов.

По предварительным данным, премьера новой картины планируется на Okko в 2023 году.

Сериалы,Максим Лагашкин,Григорий Верник,Павел Любимцев,Кир Булычев,Артем Быстров,Александр Войтинский,Светлана Ходченкова,
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