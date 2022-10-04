По рассказам Булычева снимают сериал «Очевидное-невероятное»

Персонажей из произведений советского фантаста исполнят настоящие звезды отечественного кино.
Как сообщают Okko и компания «Медиаслово», режиссер Александр Войтинский начал съемки нового сериала по мотивам рассказов известного советского писателя-фантаста Кира Булычева.
Центром действий станет вымышленный провинциальный город Великий Гусляр, славящийся своей связью с параллельными мирами и цивилизациями других планет.
Местные жители на все эти странности уже и внимания не обращают, а вот новоявленный мэр Эдуард Белинский, прибывший с миссией сделать из города туристический рай, оказался не готов ни параллельным мирам, ни к враждебности горожан.
Кстати, градоначальника сыграет актер Максим Лагашкин, а в целом состав вполне себе звездный. В фильме снимаются Артем Быстров, Григорий Верник, Александр Цыганов, Павел Любимцев, Светлана Ходченкова и много других узнаваемых артистов.
По предварительным данным, премьера новой картины планируется на Okko в 2023 году.