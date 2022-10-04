Что нужно знать о втором сезоне нашумевшего сериала «Белый лотос»

Едкий сатирический сериал «Белый лотос» с комедийными звездами в главных ролях, который рассказывает о компании капризных невротиков, собравшихся в элитном отеле на Гавайях, продлили на второй сезон. Что известно о продолжении нашумевшего проекта, взявшего «Эмми», читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Белый лотос" Кадр из сериала "Белый лотос"

В первом сезоне посетители эксклюзивного курортного отеля пытаются расслабиться и забыть обо всех невзгодах. Правда, вскоре паутина интриг окутывает райское место, а с гостями и работниками отеля начинают происходить странные вещи.

Во втором сезоне главные герои отправятся на сицилийскую Таормину. В центре сюжета окажутся две супружеские пары, объединенные дружбой-ненавистью. Главной звездой шоу обещает стать Обри Плаза (звезда комедийного сериала «Парки и зоны отдыха»). Также в ролях во втором сезоне «Белого лотоса» — Ф. Мюррей Абрахам, Майкл Империоли (он же Крисси из «Клана Сопрано»!), Адам ДиМарко, Том Холландер, Лео Вудалл, Уилл Шарп, Тео Джеймс и Меган Фейи. Сабрина Импакчиаторе сыграет менеджера отеля, а Симона Табаско и Беатрис Гранно изобразят в кадре дам полусвета, пытающихся поймать на удочку богатых туристов и уехать из Таормины, которая кажется раем приезжим, но не местным жителям.

Главный сюрприз — во втором сезоне зрители снова встретятся с чудачкой Таней, которую играет «мама Стифлера» Дженнифер Кулидж. Судя по тизерам, ее бурный роман с умирающим от рака Грегом продолжается.

Кадр из сериала "Белый лотос"

Уже известно, что в долгожданном продолжении будет семь серий — на одну больше, чем в первом сезоне. В России сериал HBO начнут показывать 31 октября.