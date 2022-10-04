Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
2 часа назад

Что нужно знать о втором сезоне нашумевшего сериала «Белый лотос»

Мира Маркина

Едкий сатирический сериал «Белый лотос» с комедийными звездами в главных ролях, который рассказывает о компании капризных невротиков, собравшихся в элитном отеле на Гавайях, продлили на второй сезон. Что известно о продолжении нашумевшего проекта, взявшего «Эмми», читайте в материале «Рамблера».

Что нужно знать о втором сезоне нашумевшего сериала «Белый лотос»
Фото: Кадр из сериала "Белый лотос" Кадр из сериала "Белый лотос"

В первом сезоне посетители эксклюзивного курортного отеля пытаются расслабиться и забыть обо всех невзгодах. Правда, вскоре паутина интриг окутывает райское место, а с гостями и работниками отеля начинают происходить странные вещи.

Во втором сезоне главные герои отправятся на сицилийскую Таормину. В центре сюжета окажутся две супружеские пары, объединенные дружбой-ненавистью. Главной звездой шоу обещает стать Обри Плаза (звезда комедийного сериала «Парки и зоны отдыха»). Также в ролях во втором сезоне «Белого лотоса» — Ф. Мюррей Абрахам, Майкл Империоли (он же Крисси из «Клана Сопрано»!), Адам ДиМарко, Том Холландер, Лео Вудалл, Уилл Шарп, Тео Джеймс и Меган Фейи. Сабрина Импакчиаторе сыграет менеджера отеля, а Симона Табаско и Беатрис Гранно изобразят в кадре дам полусвета, пытающихся поймать на удочку богатых туристов и уехать из Таормины, которая кажется раем приезжим, но не местным жителям.

Главный сюрприз — во втором сезоне зрители снова встретятся с чудачкой Таней, которую играет «мама Стифлера» Дженнифер Кулидж. Судя по тизерам, ее бурный роман с умирающим от рака Грегом продолжается.

Кадр из сериала "Белый лотос"

Уже известно, что в долгожданном продолжении будет семь серий — на одну больше, чем в первом сезоне. В России сериал HBO начнут показывать 31 октября.

Кстати, создатель сериала Майк Уайт намекнул, что сериал продлен на третий сезон — ожидается, что в нем встретятся главные персонажи первых двух, а действие будет перенесено в Японию.

Сериалы,Клан Сопрано,Уилл Шарп,Адам Димарко,Дженнифер Кулидж,Том Холландер,Тео Джеймс,Майк Уайт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители