Звезда «Универа» раскрыла историю создания песни для сериала

«Она сопливая, лирическая, но она кайфовая. Люди ее слушают. Я даже видел нарезки в YouTube, где поклонники сериала сделали видео под эту песню», – говорит Ярушин.

Певец признался, что весьма редко исполняет трек “Я и ты” на концертах. Но, говорит артист, если поклонники будут просить об этом, то он будет петь ее чаще.