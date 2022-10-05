Звезда «Универа» раскрыла историю создания песни для сериала

Российский актер и певец Стас Ярушин рассказал увлекательную историю создания песни “Я и ты” для известного телесериала “Универ. Новая общага”.
По словам Ярушина, продюсеры проекта попросили его записать саундтрек для сериала. Исполнитель назвал лирической данную композицию.
«Она сопливая, лирическая, но она кайфовая. Люди ее слушают. Я даже видел нарезки в YouTube, где поклонники сериала сделали видео под эту песню», – говорит Ярушин.
Певец признался, что весьма редко исполняет трек “Я и ты” на концертах. Но, говорит артист, если поклонники будут просить об этом, то он будет петь ее чаще.