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2 часа назад

Актер Стас Ярушин рассказал историю создания песни для телесериала «Универ»

FBM.ru

Российский актер и певец Стас Ярушин рассказал увлекательную историю создания песни “Я и ты” для известного телесериала “Универ. Новая общага”.

Звезда «Универа» раскрыла историю создания песни для сериала
Фото: FBM.ruFBM.ru

По словам Ярушина, продюсеры проекта попросили его записать саундтрек для сериала. Исполнитель назвал лирической данную композицию.

«Она сопливая, лирическая, но она кайфовая. Люди ее слушают. Я даже видел нарезки в YouTube, где поклонники сериала сделали видео под эту песню», – говорит Ярушин.

Певец признался, что весьма редко исполняет трек “Я и ты” на концертах. Но, говорит артист, если поклонники будут просить об этом, то он будет петь ее чаще.

Я и ты,Стас Ярушин,
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