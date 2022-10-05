Звезда "Чернобыля" снимется в сериале "Дюна: Сестричество"

Актрисы Эмили Уотсон («Чернобыль») и Ширли Хендерсон (Плакса Миртл из фильмов о Гарри Поттере) снимутся в предстоящем научно-фантастическом сериале «Дюна: Сестричество», который станет приквелом фильма Дени Вильнева «Дюна» по роману Фрэнка Герберта, пишет Deadline.
Основой шоу станет книга Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона «Орден сестер Дюны» о тайном женском ордене Бене Гессерит.
Одним из продюсеров «Сестричества» выступает режиссер Дени Вильнев, который в настоящий момент также занят производством второго фильма «Дюна» (его выход запланирован на 17 ноября 2023 года). Постановщиком первых двух эпизодов сериала назначен Юхан Ренк, снявший все пять серий «Чернобыля». Шоураннерские функции исполнит Дайан Адему-Джон, которая до этого работала над хоррором Майка Флэнагана «Призраки усадьбы Блай».
Премьера «Сестричества» состоится на стриминге HBO Max, предположительно, в 2023 году.
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