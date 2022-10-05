Звезда "Чернобыля" снимется в сериале "Дюна: Сестричество"

Одним из продюсеров «Сестричества» выступает режиссер Дени Вильнев, который в настоящий момент также занят производством второго фильма «Дюна» (его выход запланирован на 17 ноября 2023 года). Постановщиком первых двух эпизодов сериала назначен Юхан Ренк, снявший все пять серий «Чернобыля». Шоураннерские функции исполнит Дайан Адему-Джон, которая до этого работала над хоррором Майка Флэнагана «Призраки усадьбы Блай».