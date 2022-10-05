Собчак рекомендует: новый сериал о маньяке, который обсуждают все

Сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» стал одним из главных хитов среди шоу стримингового сервиса Netflix. О чем новый проект и почему его стоит посмотреть, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Монстр: История Джеффри Дамера" Кадр из сериала "Монстр: История Джеффри Дамера"

Мини-сериал рассказывает историю одного из известных серийных убийц Америки, получившего прозвище Монстр из Милуоки. Его жертвами стали 17 юношей и мужчин в 1978–1991 годах, многие из которых были темнокожими. Своих жертв маньяк насиловал и ел, а части тела жертв хранил в своем холодильнике.

Проект состоит из 10 эпизодов, каждый из которых освещает точки зрения различных жертв Дамера. Режиссером пилотной серии выступил Карл Франклин («Истинные ценности»), а остальные сняли Пэрис Барклей («Хор») и Джанет Мокк («Голливуд»).

Сценаристом и продюсером проекта выступил Райан Мерфи, известный по таким работам, как «Американская история преступлений», «Хор», «Поза» и «Части тела». Роль убийцы Джеффри Дамера исполнил Эван Питерс.

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