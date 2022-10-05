Собчак рекомендует: новый сериал о маньяке, который обсуждают все

Сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» стал одним из главных хитов среди шоу стримингового сервиса Netflix. О чем новый проект и почему его стоит посмотреть, читайте в материале «Рамблера».
Мини-сериал рассказывает историю одного из известных серийных убийц Америки, получившего прозвище Монстр из Милуоки. Его жертвами стали 17 юношей и мужчин в 1978–1991 годах, многие из которых были темнокожими. Своих жертв маньяк насиловал и ел, а части тела жертв хранил в своем холодильнике.
Проект состоит из 10 эпизодов, каждый из которых освещает точки зрения различных жертв Дамера. Режиссером пилотной серии выступил Карл Франклин («Истинные ценности»), а остальные сняли Пэрис Барклей («Хор») и Джанет Мокк («Голливуд»).
Сценаристом и продюсером проекта выступил Райан Мерфи, известный по таким работам, как «Американская история преступлений», «Хор», «Поза» и «Части тела». Роль убийцы Джеффри Дамера исполнил Эван Питерс.
Мини-сериал набрал более 196 млн часов просмотров за первую неделю после премьеры 21 сентября, а за вторую неделю зрители смотрели его более 300 млн часов. Уже сейчас «Монстр» стал девятым по популярности проектом Netflix.