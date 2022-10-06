Продюсеру "Клиники" предъявили обвинение в сексуальном насилии

Его задержали в Лос-Анджелесе за несколько преступлений, совершенных с 2012 по 2019 год. Утверждается, что Вайнберг представлялся женщинам фотографом и назначал фотосессии у себя дома, где нападал на них. С соответствующими обвинениями в правоохранительные органы обратились пять девушек, которые предположительно пострадали от действий продюсера "Клиники".