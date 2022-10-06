Продюсеру "Клиники" предъявили обвинение в сексуальном насилии

62-летнему продюсеру ситкома "Клиника" Эрику Вайнбергу предъявили обвинение по 18 пунктам, среди которых изнасилование, принуждение к оральному совокуплению и нападение с применением силы, пишет The Independent.
Его задержали в Лос-Анджелесе за несколько преступлений, совершенных с 2012 по 2019 год. Утверждается, что Вайнберг представлялся женщинам фотографом и назначал фотосессии у себя дома, где нападал на них. С соответствующими обвинениями в правоохранительные органы обратились пять девушек, которые предположительно пострадали от действий продюсера "Клиники".
Эрик Вайнберг продюсировал около 100 эпизодов "Клиники", за эту работу он был номинирован на телевизионную премию "Эмми". Слушание по делу назначили на 25 октября.
Ранее подозреваемого в изнасиловании продюсера "Клиники" освободили под залог.