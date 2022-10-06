Появился трейлер второго сезона сериала "Белый лотос"

Появился полноценный трейлер второго сезона сериала "Белый лотос", премьера которого состоится в онлайн-кинотеатре Амедиатека 31 октября.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Проект-антология возвращается с новыми героями и сериями, действие которых развернется на роскошном итальянском курорте в Сицилии.

Из первого сезона к своей роли вернется только актриса Дженнифер Кулидж. В продолжении к ней присоединятся Обри Плаза, Тео Джеймс, Майкл Империоли, Хейли Лу Ричардсон и многие другие.