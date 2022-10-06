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1 час назад

Появился трейлер второго сезона сериала "Белый лотос"

Газета.Ru

Появился полноценный трейлер второго сезона сериала "Белый лотос", премьера которого состоится в онлайн-кинотеатре Амедиатека 31 октября.

Появился трейлер второго сезона сериала "Белый лотос"
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Проект-антология возвращается с новыми героями и сериями, действие которых развернется на роскошном итальянском курорте в Сицилии.

Из первого сезона к своей роли вернется только актриса Дженнифер Кулидж. В продолжении к ней присоединятся Обри Плаза, Тео Джеймс, Майкл Империоли, Хейли Лу Ричардсон и многие другие.

За свою роль в первом сезоне Кулидж выиграла премию "Эмми" в категории "Лучшая актриса второго плана в мини-сериале". О других сериальных премьерах октября мы писали здесь.

Сериалы,Дженнифер Кулидж,Майкл Империоли,Тео Джеймс,
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