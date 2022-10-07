Мультсериал "Обратная сторона Земли" продлен на 5 сезон

Стриминговая платформа Hulu сообщила о продлении анимационного сериала «Обратная сторона Земли» на пятый сезон. Об этом сообщает Deadline.

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Четвертый сезон мультсериала состоит из 12 серий. Точная дата выхода неизвестна. Сообщается, что он выйдет в следующем году. Премьера 3 сезона состоялась 13 июля 2022 года. Хэллоуинский спешл-эпизод вышел 3 октября.

Над анимационным сериалом работают создатель «Рика и Морти» Джастин Ройланд и автор мультфильма «Звездный путь: Нижние палубы» Майк МакМэхан. «Обратная сторона Земли» рассказывает о пришельцах, которые вынуждены притворяться людьми и жить на планете Земля.