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3 часа назад

Документальный сериал об Экклстоуне выйдет в декабре 2022 года

Sports.ru

Продюсером сериала об Экклстоуне, получившего название «Счастливчик», который будет состоять из 8 эпизодов, является Маниш Панди. Также Панди является автором документального фильма «Сенна».

Документальный сериал об Экклстоуне выйдет в декабре
Фото: Sports.ruSports.ru

В Великобритании за релиз отвечает Discovery+, а в Японии, Германии, Австрии, Испании и Италии – DAZN. В Латинской Америке релизом занимается ESPN.

Бывший босс «Ф-1» Экклстоун принимал в съемках непосредственное участие, чтобы сделать сериал максимально достоверным.

Суд над Экклстоуном начнется в октябре 2023 года. Берни обвиняют в налоговом мошенничестве с активами стоимостью в $650 млн.

Сериалы,Счастливчик,Сенна,
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