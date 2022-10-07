Документальный сериал об Экклстоуне выйдет в декабре

Продюсером сериала об Экклстоуне, получившего название «Счастливчик», который будет состоять из 8 эпизодов, является Маниш Панди. Также Панди является автором документального фильма «Сенна».

Фото: Sports.ru Sports.ru

В Великобритании за релиз отвечает Discovery+, а в Японии, Германии, Австрии, Испании и Италии – DAZN. В Латинской Америке релизом занимается ESPN.

Бывший босс «Ф-1» Экклстоун принимал в съемках непосредственное участие, чтобы сделать сериал максимально достоверным.