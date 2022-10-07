Завершены съемки третьего сезона сериала "Мир! Дружба! Жвачка!"

Как рассказал Петр Внуков, креативный продюсер и автор сценария, новый сезон — про растерянность перед будущим. «Уязвимость перед чем-то новым, что мы сейчас все так же испытываем. В нашей истории появляется новый вид зла, которому должны противостоять герои и к столкновению, с которым они не готовы. При этом мы не стараемся как-то нарочито драматизировать. По моим ощущениям в этом сезоне даже больше надежды. Очень многое, что есть в сюжете — из нашей жизни и это наша искренняя попытка сохранить человеческое лицо, дружбу, любовь, несмотря на внешние обстоятельства», — заключил он.