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2 часа назад

Завершены съемки третьего сезона сериала о девяностых "Мир! Дружба! Жвачка!"

Газета.Ru

Студия Good Story Media завершила съемки третьего сезона сериала о девяностых «Мир! Дружба! Жвачка!». Об этом сообщает пресс-служба стриминговой платформы Premier.

Завершены съемки третьего сезона сериала "Мир! Дружба! Жвачка!"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Съемки проходили в течение трех месяцев в Москве, Балашихе, Туле, Королеве, Дзержинском и Жуковском. События третьего сезона будут разворачиваться летом 1996 года, в разгар президентской гонки «Голосуй или проиграешь». Главные герои-подростки заканчивают школу и сталкиваются с вызовами и сложностями взрослой жизни.

К ролям вернулись Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Фёдор Рощин, Юрий Борисов, Полина Гухман, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Никита Павленко, Лариса Удовиченко, Артур Бесчастный. В третьем сезоне к съемкам присоединились Александра Хромова, Евгений Ткачук, Юрий Кузнецов, Варвара Шмыкова, Федор Федотов, а также Виктор Сухоруков.

Как рассказал Петр Внуков, креативный продюсер и автор сценария, новый сезон — про растерянность перед будущим. «Уязвимость перед чем-то новым, что мы сейчас все так же испытываем. В нашей истории появляется новый вид зла, которому должны противостоять герои и к столкновению, с которым они не готовы. При этом мы не стараемся как-то нарочито драматизировать. По моим ощущениям в этом сезоне даже больше надежды. Очень многое, что есть в сюжете — из нашей жизни и это наша искренняя попытка сохранить человеческое лицо, дружбу, любовь, несмотря на внешние обстоятельства», — заключил он.

Премьера сериала запланирована в онлайн-кинотеатре Premier и на телеканале ТНТ уже в следующем году.

Ранее сообщалось, что Иван Янковский снялся в фильме о европейской «ювеналке» и русской семье.

Сериалы,Ксения Каталымова,Петр Внуков,Варвара Шмыкова,Федор Рощин,Егор Губарев,Степан Девонин,Полина Гухман,Никита Павленко,Артур Бесчастный,Валентина Ляпина,Лариса Удовиченко,Юрий Кузнецов,Иван Янковский,Евгений Ткачук,Юрий Борисов,Виктор Сухоруков,
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