Завершены съемки третьего сезона сериала "Мир! Дружба! Жвачка!"

Студия Good Story Media завершила съемки третьего сезона сериала о девяностых «Мир! Дружба! Жвачка!». Об этом сообщает пресс-служба стриминговой платформы Premier.
Съемки проходили в течение трех месяцев в Москве, Балашихе, Туле, Королеве, Дзержинском и Жуковском. События третьего сезона будут разворачиваться летом 1996 года, в разгар президентской гонки «Голосуй или проиграешь». Главные герои-подростки заканчивают школу и сталкиваются с вызовами и сложностями взрослой жизни.
К ролям вернулись Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Фёдор Рощин, Юрий Борисов, Полина Гухман, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Никита Павленко, Лариса Удовиченко, Артур Бесчастный. В третьем сезоне к съемкам присоединились Александра Хромова, Евгений Ткачук, Юрий Кузнецов, Варвара Шмыкова, Федор Федотов, а также Виктор Сухоруков.
Как рассказал Петр Внуков, креативный продюсер и автор сценария, новый сезон — про растерянность перед будущим. «Уязвимость перед чем-то новым, что мы сейчас все так же испытываем. В нашей истории появляется новый вид зла, которому должны противостоять герои и к столкновению, с которым они не готовы. При этом мы не стараемся как-то нарочито драматизировать. По моим ощущениям в этом сезоне даже больше надежды. Очень многое, что есть в сюжете — из нашей жизни и это наша искренняя попытка сохранить человеческое лицо, дружбу, любовь, несмотря на внешние обстоятельства», — заключил он.
Премьера сериала запланирована в онлайн-кинотеатре Premier и на телеканале ТНТ уже в следующем году.
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