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1 час назад

3 женских сериала для фанаток "Секса в большом городе"

Мира Маркина

Первая серия легендарного сериала "Секс в большом городе" вышла в 1998 году, но даже спустя 24 года сериал не теряет своей актуальности и привлекает к экранам новых зрителей.

3 женских сериала для фанаток "Секса в большом городе"
Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Если вы из тех, кто уже не раз пересматривал культовую картину, обратите внимание на многосерийные фильмы из нашей подборки. Подробнее – в материале "Рамблера".

"Современная любовь", 2019

Кадр из сериала "Современная любовь"

Серии не связаны друг с другом, но объединены одной темой – любовь в Нью-Йорке. В каждом эпизоде рассказывается та или иная история взаимоотношений: какие-то серии вызывают смех, другие же цепляют за живое. Вдохновением для сериала послужили истории реальных людей, описанные в колонке Modern Love в газете New York Times.

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"Прощай навсегда", 2019

Кадр из сериала "Прощай навсегда"

Джен тяжело переживает смерть мужа, погибшего в автокатастрофе. Чтобы хоть как-то начать жить дальше, она приходит в группу поддержки, где знакомится с Джуди. Женщины быстро становятся подругами, и вскоре Джуди переезжает жить к Джен. Но вдова еще не знает, какую тайну скрывает ее новая приятельница.

"Юная", 2015

Кадр из сериала "Юная"

После развода и долгих лет жизни в роли домохозяйки главная героиня решается на перемены. Она пытается найти работу редактором, но никто не хочет нанимать 40-летнюю женщину, которая 16 лет была безработной. Тогда героиня идет на отчаянный шаг и притворяется, что ей 26: ей удается получить работу и даже завести юного бойфренда, но как долго она сможет скрывать правду?

Сериалы,Секс в большом городе,
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