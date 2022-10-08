3 женских сериала для фанаток "Секса в большом городе"

Первая серия легендарного сериала "Секс в большом городе" вышла в 1998 году, но даже спустя 24 года сериал не теряет своей актуальности и привлекает к экранам новых зрителей.
Если вы из тех, кто уже не раз пересматривал культовую картину, обратите внимание на многосерийные фильмы из нашей подборки. Подробнее – в материале "Рамблера".
Серии не связаны друг с другом, но объединены одной темой – любовь в Нью-Йорке. В каждом эпизоде рассказывается та или иная история взаимоотношений: какие-то серии вызывают смех, другие же цепляют за живое. Вдохновением для сериала послужили истории реальных людей, описанные в колонке Modern Love в газете New York Times.
Джен тяжело переживает смерть мужа, погибшего в автокатастрофе. Чтобы хоть как-то начать жить дальше, она приходит в группу поддержки, где знакомится с Джуди. Женщины быстро становятся подругами, и вскоре Джуди переезжает жить к Джен. Но вдова еще не знает, какую тайну скрывает ее новая приятельница.
После развода и долгих лет жизни в роли домохозяйки главная героиня решается на перемены. Она пытается найти работу редактором, но никто не хочет нанимать 40-летнюю женщину, которая 16 лет была безработной. Тогда героиня идет на отчаянный шаг и притворяется, что ей 26: ей удается получить работу и даже завести юного бойфренда, но как долго она сможет скрывать правду?