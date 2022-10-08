3 женских сериала для фанаток "Секса в большом городе"

Первая серия легендарного сериала "Секс в большом городе" вышла в 1998 году, но даже спустя 24 года сериал не теряет своей актуальности и привлекает к экранам новых зрителей.

Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе" Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Если вы из тех, кто уже не раз пересматривал культовую картину, обратите внимание на многосерийные фильмы из нашей подборки. Подробнее – в материале "Рамблера".

"Современная любовь", 2019

Кадр из сериала "Современная любовь"

Серии не связаны друг с другом, но объединены одной темой – любовь в Нью-Йорке. В каждом эпизоде рассказывается та или иная история взаимоотношений: какие-то серии вызывают смех, другие же цепляют за живое. Вдохновением для сериала послужили истории реальных людей, описанные в колонке Modern Love в газете New York Times.

"Прощай навсегда", 2019

Кадр из сериала "Прощай навсегда"

Джен тяжело переживает смерть мужа, погибшего в автокатастрофе. Чтобы хоть как-то начать жить дальше, она приходит в группу поддержки, где знакомится с Джуди. Женщины быстро становятся подругами, и вскоре Джуди переезжает жить к Джен. Но вдова еще не знает, какую тайну скрывает ее новая приятельница.

"Юная", 2015

Кадр из сериала "Юная"