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2 часа назад

Сценарист «Улицы разбитых фонарей» рассказал, сколько ему платили за работу над сериалом

FBM.ru

Сценарист культового сериала девяностых “Улицы разбитых фонарей” (16+) Андрей Кивинов рассказал, сколько он получал за свою работу.

Сценарист «Улицы разбитых фонарей» рассказал о своем гонораре
Фото: FBM.ruFBM.ru

В те годы история о четырех честных сотрудниках милиции пришлась по душе миллионам зрителей. Благодаря своим главным ролям актеры достигли огромной популярности.

«Одна серия стоила 9 000 долларов. По тем временам это очень большая сумма», – говорит Кивинов.

Многие считали, что проработкой “Улиц разбитых фонарей” занимался лишь режиссер Кирилл Капица. Но, как стало известно, героев и тексты полностью прорабатывал Андрей Кивинов, передает BLITZ+.

Сериалы,Кирилл Капица,Андрей Кивинов,
18+
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