Сценарист «Улицы разбитых фонарей» рассказал о своем гонораре

Сценарист культового сериала девяностых “Улицы разбитых фонарей” (16+) Андрей Кивинов рассказал, сколько он получал за свою работу.
В те годы история о четырех честных сотрудниках милиции пришлась по душе миллионам зрителей. Благодаря своим главным ролям актеры достигли огромной популярности.
«Одна серия стоила 9 000 долларов. По тем временам это очень большая сумма», – говорит Кивинов.
Многие считали, что проработкой “Улиц разбитых фонарей” занимался лишь режиссер Кирилл Капица. Но, как стало известно, героев и тексты полностью прорабатывал Андрей Кивинов, передает BLITZ+.