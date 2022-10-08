Сценарист «Улицы разбитых фонарей» рассказал о своем гонораре

Сценарист культового сериала девяностых “Улицы разбитых фонарей” (16+) Андрей Кивинов рассказал, сколько он получал за свою работу.

Фото: FBM.ru FBM.ru

В те годы история о четырех честных сотрудниках милиции пришлась по душе миллионам зрителей. Благодаря своим главным ролям актеры достигли огромной популярности.

«Одна серия стоила 9 000 долларов. По тем временам это очень большая сумма», – говорит Кивинов.