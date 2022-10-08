Киану Ривз отказался сниматься у Ди Каприо

Представители западных СМИ пишут, что актер покинул съемочную площадку сериала «Дьявол в белом городе». Ривз должен был исполнить в проекте, продюсерами которого являются Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе, роль серийного убийцы. Но в итоге просто ушел из сериала.

Фото: Кадр из фильма "Джон Уик 4" Кадр из фильма "Джон Уик 4"

Причины того, почему Ривз решил покинуть проект, на данный момент не известны. Сейчас актеру срочно ищут замену.

Напомним, что премьера сериала «Дьявол в белом городе» назначена на 2024 год.