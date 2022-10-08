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1 час назад

Киану Ривз отказался сниматься у Леонардо Ди Каприо

Мария Кимакович

Представители западных СМИ пишут, что актер покинул съемочную площадку сериала «Дьявол в белом городе». Ривз должен был исполнить в проекте, продюсерами которого являются Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе, роль серийного убийцы. Но в итоге просто ушел из сериала.

Киану Ривз отказался сниматься у Ди Каприо
Фото: Кадр из фильма "Джон Уик 4"Кадр из фильма "Джон Уик 4"

Причины того, почему Ривз решил покинуть проект, на данный момент не известны. Сейчас актеру срочно ищут замену.

Актер Петров заявил об уходе из киноиндустрии

Напомним, что премьера сериала «Дьявол в белом городе» назначена на 2024 год.

Ранее стало известно, что кинопремию "Ника" в 2022 году отменили.

Сериалы,Мартин Скорсезе,Киану Ривз,Леонардо ДиКаприо,
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