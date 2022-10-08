Киану Ривз отказался сниматься у Ди Каприо

Представители западных СМИ пишут, что актер покинул съемочную площадку сериала «Дьявол в белом городе». Ривз должен был исполнить в проекте, продюсерами которого являются Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе, роль серийного убийцы. Но в итоге просто ушел из сериала.
Причины того, почему Ривз решил покинуть проект, на данный момент не известны. Сейчас актеру срочно ищут замену.
Напомним, что премьера сериала «Дьявол в белом городе» назначена на 2024 год.
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