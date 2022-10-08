Какие сериалы об апокалипсисе стоит посмотреть

Осень – время плохой погоды и печальных мыслей. Отвлечься всегда могут помочь сериалы. Сегодня «ФедералПресс» собрал пять лучших сериалов о конце света, которые, в свете последних событий в мире, будут даже весьма актуальны.

Фото: Кадр из сериала "Эпидемия" Кадр из сериала "Эпидемия"

"Сотня"

Действие сериала происходит в не самом далеком будущем после завершения ядерной войны, которая почти полностью уничтожила человечество. Планета стала непригодной для жизни и поэтому те, кому удалось выжить, нашли спасение на гигантском космическом корабле.

"Эпидемия"

Сериал повествует о временах, когда Москву накрывает эпидемия загадочного вируса. Все, кто чудом избежал заражения, пытаются найти убежище за пределами столицы. Среди них оказывается и главный герой Сергей, который уезжает вместе с новой возлюбленной, бывшей женой и сыном. Вскоре к этой странной компании присоединяются еще и бывшие соседи.

"Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами"

По сюжету сериала мир поражает странная болезнь, из-за которой на свет начинают появляться странные гибриды людей и животных. Обычные люди мутантов не любят и считают, что те разносят болезни. Именно поэтому молодой мальчик Гас, родившийся с оленьими рогами, должен искать для себя место в жестоком мире, передает Starhit.

"Сквозь снег"

В мире произошла ужасная катастрофа, которая превратила всю Землю в снежную пустыню. Так как города больше непригодны для жизни, выжившим приходится искать спасения в огромном, постоянно движущемся поезде. В 1001 вагоне, разделенном по классовому признаку, за семь лет с момента катастрофы установились свои правила, однако рано или поздно найдутся те, кто захочет их нарушить.

"Ходячие мертвецы"