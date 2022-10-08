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32 минуты назад

Какие сериалы об апокалипсисе стоит посмотреть

РИА "ФедералПресс"

Осень – время плохой погоды и печальных мыслей. Отвлечься всегда могут помочь сериалы. Сегодня «ФедералПресс» собрал пять лучших сериалов о конце света, которые, в свете последних событий в мире, будут даже весьма актуальны.

Какие сериалы об апокалипсисе стоит посмотреть
Фото: Кадр из сериала "Эпидемия"Кадр из сериала "Эпидемия"

"Сотня"

Действие сериала происходит в не самом далеком будущем после завершения ядерной войны, которая почти полностью уничтожила человечество. Планета стала непригодной для жизни и поэтому те, кому удалось выжить, нашли спасение на гигантском космическом корабле.

"Эпидемия"

Сериал повествует о временах, когда Москву накрывает эпидемия загадочного вируса. Все, кто чудом избежал заражения, пытаются найти убежище за пределами столицы. Среди них оказывается и главный герой Сергей, который уезжает вместе с новой возлюбленной, бывшей женой и сыном. Вскоре к этой странной компании присоединяются еще и бывшие соседи.

"Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами"

По сюжету сериала мир поражает странная болезнь, из-за которой на свет начинают появляться странные гибриды людей и животных. Обычные люди мутантов не любят и считают, что те разносят болезни. Именно поэтому молодой мальчик Гас, родившийся с оленьими рогами, должен искать для себя место в жестоком мире, передает Starhit.

"Сквозь снег"

В мире произошла ужасная катастрофа, которая превратила всю Землю в снежную пустыню. Так как города больше непригодны для жизни, выжившим приходится искать спасения в огромном, постоянно движущемся поезде. В 1001 вагоне, разделенном по классовому признаку, за семь лет с момента катастрофы установились свои правила, однако рано или поздно найдутся те, кто захочет их нарушить.

"Ходячие мертвецы"

Пожалуй, один из самых популярных сериалов про апокалипсис. Сюжет крутится вокруг эпидемии, которая превращает людей в зомби. Главный герой Рик, пытающийся спасти жену и сына, старается не только не стать обедом для мертвецов, но и выжить в мире, где другие люди порой страшнее самых страшных монстров.

Сериалы,Сотня,Эпидемия,
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