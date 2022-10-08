Фиона Эппл спела песню для финала "Властелина колец: Колец власти"

Певица Фиона Эппл представила новую композицию «Where the Shadows Lie», записанную для финального эпизода первого сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Трек доступен эксклюзивно на стриминговом сервисе Amazon Music.

Автором песни выступил Беар Маккрири, написавший саундтрек к сериалу. Отмечается, что вдохновением для «Where the Shadows Lie» стало стихотворение писателя Джона Р. Р. Толкина из оригинальной трилогии «Властелин колец».