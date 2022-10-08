В финале сериала по "Властелину колец" появится Саурон

В трейлере финальной серии сериала "Властелин колец: Кольца власти" поклонники увидели намек на появление Саурона. Трейлер опубликован на канале YouTube Amazon Prime Video.
Как заметили зрители, в трейлере чаще всего мелькают кадры из вышедших серий. Однако герои говорят о возвращении Саурона. В трейлере также появляется кадр, где Саурон стоит спиной.
Фанаты в комментариях к трейлеру предположили, что в последней серии они наконец увидят Саурона.
Ранее сообщалось, что “Властелин колец: Кольца власти” обошел “Дом Дракона” по просмотрам.