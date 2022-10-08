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2 часа назад

В финале сериала по "Властелину колец" появится Саурон

Мария Каткова

В трейлере финальной серии сериала "Властелин колец: Кольца власти" поклонники увидели намек на появление Саурона. Трейлер опубликован на канале YouTube Amazon Prime Video.

В финале сериала по "Властелину колец" появится Саурон
Фото: Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Как заметили зрители, в трейлере чаще всего мелькают кадры из вышедших серий. Однако герои говорят о возвращении Саурона. В трейлере также появляется кадр, где Саурон стоит спиной.

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Фанаты в комментариях к трейлеру предположили, что в последней серии они наконец увидят Саурона.

Ранее сообщалось, что “Властелин колец: Кольца власти” обошел “Дом Дракона” по просмотрам.

Сериалы,Amazon,
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