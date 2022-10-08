Галэки рассказал, как начался его роман с Куоко на съемках

Актеры сериала «Теория большого взрыва» Джонни Галэки и Кейли Куоко на протяжении всех 12 сезонов играли сначала потенциальную, а потом и полноценную пару. При этом между ними был и вполне реальный роман. Однако до недавнего времени артисты не рассказывали, как он начался.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

большого взрыва: Финал, история эпичного сериала изнутри». По словам писательницы, основанным на интервью с Галэки, все началось на съемках на ранчо Сан-Исидро в Монтесито, штат калифорния Калифорния после того как Кейли Куоко рассталась со своим предыдущим молодым человеком.

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Именно тогда исполнительница роли Пенни Джонни предприняла первую попытку захомутать партнера по съемочной площадке. Посреди ночи она обратилась к жившему в соседнем номере Галэки за помощью. Ей, якобы досаждал жук, которого она сама боялась раздавить. Но воплотивший на экране неуверенного в себе физика-экспериментатора Леонарда Хофстедтера актер, повел себя ровно так же, как поступил бы его герой в ситкоме.

Он испугался и отказался.

Как вспоминает Джонни Галэки он сразу заподозрил Куоко в двойных намерениях. А сама актриса впоследствии призналась, что эта догадка соответствует истине. В ее номере действительно был жук, но убийством насекомого ее планы не ограничивались.

Уже к съемкам шестого эпизода первого сезона («Парадигма Средиземья») между актерами возникло настоящее чувство. Поначалу они пытались скрывать его от партнеров по съемкам, но утаить шило в мешке не удалось, хотя ни на площадке, ни в гримерках артисты никогда не переходили грань дозволенного.